LVMH rallenta la crescita delle vendite nel trimestre

L’incremento delle vendite nella divisione di moda e pelletteria di LVMH, che include brand come Celine, Fendi e Loewe, si è attestato all’1%, un risultato che rappresenta circa la metà di quanto gli analisti avevano previsto. Questo segna un notevole rallentamento rispetto alla crescita del 21% registrata l’anno precedente, dimostrando una decelerazione nel consumo di prodotti di lusso.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ha registrato un calo delle vendite del 14% nella regione che comprende la Cina nel trimestre, una delusione per un gruppo di lusso che si è dimostrato tra i più resilienti di fronte alla domanda in calo per i beni di alta gamma nel paese. Il calo delle vendite domestiche è stato parzialmente compensato dalla forte spesa dei viaggiatori cinesi all’estero, in particolare in Giappone dove le vendite sono aumentate del 57% grazie al yen debole.

“I consumatori cinesi di lusso stanno aspettando il loro prossimo viaggio in Giappone per acquistare prodotti costosi dei brand del conglomerato”, ha detto Jean-Jacques Guiony, direttore finanziario di LVMH, durante la presentazione dei risultati, aggiungendo che questa mossa sta esercitando pressione sui margini del gruppo.

Gli American depositary receipts di LVMH sono scesi fino al 5,1% martedì. Le azioni del conglomerato quest’anno fino a lunedì avevano perso circa il 5,7% a Parigi.