Lufthansa punta ad assumere 10.000 nuovi dipendenti entro il 2025

Il Gruppo Lufthansa ha annunciato un ambizioso piano di assunzioni che prevede l’inserimento di 10.000 nuovi dipendenti entro l’anno 2025. Questa iniziativa mira a rafforzare diversi settori all’interno del gruppo, con un focus particolare su assistenti di volo, personale di terra e piloti.

Secondo un comunicato ufficiale, Lufthansa prevede di assumere oltre 2.000 assistenti di volo, più di 1.400 membri del personale di terra per le operazioni a terra e circa 1.300 esperti tecnici. Inoltre, il piano include l’assunzione di circa 1.200 dipendenti per le aree amministrative e circa 800 piloti. Più della metà di queste nuove assunzioni sarà effettuata in Germania, con oltre 2.000 nuovi posti di lavoro destinati a Lufthansa Technik. Anche le affiliate del gruppo, come Austrian Airlines ed Eurowings, sono alla ricerca di nuovi talenti, ciascuna con l’obiettivo di assumere circa 700 persone.