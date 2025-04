L’UE sospende per 90 giorni le contromisure ai dazi USA

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha commentato l’annuncio del Presidente Trump, affermando di voler dare una possibilità ai negoziati, pur finalizzando l’adozione delle contromisure già pianificate.

Ursula von der Leyen ha sottolineato che, nonostante il forte supporto ricevuto dagli Stati membri per le misure proposte, queste saranno sospese per un periodo di 90 giorni. Ciò, secondo la presidente, permetterà di valutare l’andamento dei negoziati e decidere se procedere con l’attuazione delle contromisure. “Se i negoziati non saranno soddisfacenti, le nostre contromisure entreranno in vigore”, ha dichiarato von der Leyen, aggiungendo che il lavoro preparatorio su ulteriori contromisure è già in corso.