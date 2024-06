Lottomatica Group, via libera dal CdA alla fusione con Lottomatica Spa

Il consiglio di amministrazione di Lottomatica Group, insieme a quello di Lottomatica spa, ha dato il via libera alla fusione per incorporazione di Lottomatica spa nella capogruppo. Secondo una nota ufficiale, questa decisione è stata presa per ottimizzare la gestione dei flussi di cassa all’interno del gruppo, integrare le strutture di controllo delle società coinvolte e semplificare l’assetto partecipativo.

La fusione mira anche a incrementare la rapidità decisionale e l’efficienza gestionale, oltre a ridurre i costi operativi e gli adempimenti contabili e amministrativi.

Il piano di fusione prevede l’incorporazione di Lottomatica spa in Lottomatica Group, con l’annullamento delle azioni rappresentanti il capitale sociale della società incorporanda e senza un aumento del capitale sociale della incorporante. Questo processo seguirà le norme della fusione per incorporazione di società interamente possedute. La fusione diventerà giuridicamente efficace a partire dal primo novembre 2024. Con una raccolta di circa 36 miliardi e ricavi consolidati pro forma di 1,9 miliardi lo scorso anno, Lottomatica Group si conferma come leader nel mercato italiano dei giochi.