L’Oreal acquisisce la maggioranza di Medik8

Il gruppo L’Oreal ha concluso un accordo per acquisire la quota di maggioranza di Medik8, un rinomato brand inglese specializzato in prodotti dermatologici. Medik8 è particolarmente conosciuto per il suo siero Crystal Retinal, che ha riscosso un notevole successo sul mercato.

Il fondo di private equity Inflexion manterrà una partecipazione di minoranza, mentre il fondatore di Medik8, Elliot Isaacs, continuerà a far parte del consiglio di amministrazione. Anche il comitato di gestione rimarrà invariato, garantendo così la continuità nella guida dell’azienda.

Secondo una nota ufficiale, questa acquisizione rafforzerà il portafoglio di prodotti ‘Luxe’ di L’Oreal, aggiungendo un brand con un ‘track record di provato successo’ e un ‘forte potenziale di crescita globale’. L’Oreal prevede di consolidare in bilancio i risultati di Medik8 a partire dalla data del closing, attesa nei prossimi mesi.