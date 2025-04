Lockheed Martin supera le aspettative di Wall Street nel primo trimestre 2025

Lockheed Martin ha sorpreso gli analisti di Wall Street con una performance superiore alle attese nel primo trimestre dell’anno. L’azienda di difesa ha riportato un utile netto di 1,71 miliardi di dollari, pari a 7,28 dollari per azione, superando gli 1,55 miliardi di dollari, o 6,39 dollari per azione, dello stesso periodo dell’anno precedente. Gli analisti si aspettavano un utile per azione di 6,30 dollari.

Il fatturato del colosso americano è salito a 17,96 miliardi di dollari, superando le stime di 17,78 miliardi di dollari formulate dagli esperti di FactSet. Questa crescita è stata trainata da tre segmenti chiave: aeronautica, missili e controllo del fuoco, e sistemi rotanti e di missione, che hanno tutti mostrato un incremento rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il segmento spaziale ha registrato una contrazione del 2%, scendendo a 3,21 miliardi di dollari.

Per il futuro, Lockheed Martin ha confermato le previsioni di vendite tra 73,75 e 74,75 miliardi di dollari e di utili per azione tra 27 e 27,30 dollari per il 2025. Il CEO Jim Taiclet ha dichiarato: “Gli ultimi risultati trimestrali rafforzano la convinzione di poter raggiungere le previsioni per il 2025 in un contesto geopolitico e tecnico dinamico”.