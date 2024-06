Lifenet Healthcare acquisisce l’ospedale Sacra Famiglia di Erba

Si è concluso ufficialmente il processo di acquisizione dell’Ospedale Sacra Famiglia di Erba (Como) da parte di Lifenet Healthcare, un gruppo sanitario fondato a Milano nel 2018.

Lifenet Healthcare, che gestisce più di una decina di strutture in Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio, ha acquisito il 100% delle quote dell’ospedale, attivo nel territorio di Erba dal 1921. Con questa acquisizione, la struttura verrà rinominata Ospedale di Erba. L’ospedale, che impiega oltre 400 persone e dispone di 258 posti letto, vedrà Vincenzo Trovato come nuovo direttore generale.

Nicola Bedin è stato nominato nuovo presidente e amministratore delegato, affiancato dai nuovi consiglieri Mariacarlotta Rinaldini e Filippo Bartolucci. Questo cambiamento segna una nuova fase di crescita per l’Ospedale di Erba sotto la gestione di Lifenet Healthcare.