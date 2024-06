Leonardo esce da Industria Italiana Autobus, cedute quote a Seri

Leonardo ha annunciato di avere sottoscritto un accordo per la cessione a titolo definitivo della propria partecipazione in Industria Italiana Autobus a Seri Industrial. L’operazione, si legge in una nota, prevede che Seri Industrial rilevi il 98% del capitale sociale mentre il restante 2% continuerà ad essere detenuto da Invitalia, già socio insieme a Leonardo in Industria Italiana Autobus.

“La cessione di Industria Italiana Autobus rientra nel piano di razionalizzazione del portafoglio partecipazioni di Leonardo mirato alla focalizzazione sul core-business, come definito nel Piano Industriale”, ha dichiarato Roberto Cingolani, AD e DG di Leonardo.