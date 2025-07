Leonardo e Airbus: Air Algerie amplia la flotta con 16 nuovi ATR 72-600

10:49

A maggio, le vendite al dettaglio hanno registrato un calo sia in valore che in volume, con una diminuzione più accentuata nei beni alimentari. Al contrario, le vendite dei beni non alimentari sono rimaste stabili. Su base annua, si osserva un incremento in valore ma un calo in volume. L’Istat fornisce un quadro dettagliato dell’andamento delle vendite.