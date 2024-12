Leonardo, accordo strategico con Arbit Cyber Defence Systems per la cybersicurezza

Leonardo ha stretto un accordo strategico con Arbit Cyber Defence Systems, una società danese specializzata in soluzioni di sicurezza informatica. L’obiettivo è progettare, sviluppare e certificare una soluzione cross-domain che risponda ai complessi requisiti di cybersicurezza richiesti da programmi multinazionali e multi-dominio. Questi includono il GCAP, ovvero il programma per il caccia di sesta generazione, l’AICS per i veicoli da combattimento terrestri dell’Esercito italiano, il JOC-COVI che riguarda la sala operativa del Comando Operativo di Vertice Interforze, e il Defence Cloud.

L’accordo mira a garantire il trasferimento sicuro e rapido di informazioni tra diversi livelli di classificazione e qualifica. Questo è in linea con gli standard e le normative di sicurezza nazionali, europee e della Nato. La collaborazione tra le due aziende rappresenta un passo significativo nel rafforzare la sicurezza delle comunicazioni per operazioni multinazionali, assicurando che le informazioni sensibili siano protette efficacemente in ambienti complessi e diversificati.