Lagarde conferma: la BCE taglia i tassi di 25 punti base

In una conferenza stampa tenutasi a Francoforte, la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha dichiarato che la decisione di ridurre i tassi di interesse di 25 punti base è stata unanime. La riunione ha visto la discussione di varie opzioni, ma nessuna proposta ha riguardato un taglio di 50 punti base.

L’annuncio arriva in un momento cruciale per l’economia europea, con l’obiettivo di stimolare la crescita e sostenere i mercati finanziari. La scelta di un taglio di 25 punti base è stata ritenuta adeguata dai membri del consiglio della BCE per affrontare le attuali sfide economiche. La decisione della BCE di intervenire sui tassi di interesse è un segnale forte dell’impegno dell’istituzione a mantenere la stabilità economica nella zona euro.