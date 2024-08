Labomar acquista la maggioranza di Laboratorios Entema

Labomar ha recentemente acquisito una quota di maggioranza in Laboratorios Entema, un’azienda spagnola situata nei pressi di Barcellona, con quasi tre decenni di esperienza nella produzione per conto terzi di cosmetici funzionali, prodotti sanitari, per l’igiene e integratori alimentari.

Questa operazione strategica consente a Labomar, sotto la guida di Walter Bertin, di consolidare la propria presenza nel settore della cosmesi funzionale e di accedere più facilmente al mercato nutraceutico spagnolo e sudamericano, grazie alle avanzate strutture di Laboratorios Entema.

Laboratorios Entema, con sede a Palau-solità i Plegamans vicino a Barcellona, dispone di un impianto di 10.000 metri quadrati e impiega oltre 120 dipendenti. L’azienda è attiva a livello globale in Europa, Asia, Stati Uniti e Sud America.

Walter Bertin, fondatore e amministratore delegato di Labomar, ha affermato: “L’ingresso in Laboratorios Entema ci permetterà di ampliare le nostre competenze nel campo dei cosmetici funzionali e di rafforzare la nostra posizione in questo settore, facilitando al contempo l’ingresso nel mercato nutraceutico spagnolo. Potremo inoltre sfruttare le strutture all’avanguardia di Laboratorios Entema e contare su un team di ricerca e sviluppo orientato all’innovazione, proprio come quello di Labomar”.