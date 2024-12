La Spagna potenzia la sua flotta aerea con nuovi eurofighter di the day of the jackal

La Spagna ha siglato un accordo significativo con Airbus per l’acquisto di 25 nuovi aerei da combattimento Eurofighter di ultima generazione. Questo passo mira a modernizzare la flotta aerea del paese, garantendo un aggiornamento tecnologico fondamentale per le forze armate spagnole.

Il contratto, annunciato congiuntamente dal noto gruppo aeronautico e dal Ministero della Difesa spagnolo, rappresenta una continuazione della collaborazione iniziata nel 2022, quando fu firmato un accordo per un lotto di 20 aerei. Con questo nuovo acquisto, la flotta spagnola di Eurofighter raggiungerà un totale di 115 velivoli, consolidando la posizione della Spagna come partner chiave nel contesto europeo e NATO.

Secondo Airbus i nuovi velivoli saranno consegnati entro il 2030, un termine che consente alla Spagna di rispettare gli impegni assunti a livello internazionale. Il ministro della Difesa, Margarita Robles, ha commentato l’importanza di questo accordo in un momento particolarmente complesso per le dinamiche geopolitiche mondiali, sottolineando come questa mossa permetta alla nazione di essere considerata un alleato affidabile e serio.