Just Eat unisce le forze con Amazon per consegne gratuite in Europa

Just Eat Takeaway.com, azienda leader in Europa nelle consegne di cibo a domicilio, ha stretto una collaborazione con Amazon per offrire consegne gratuite illimitate ai membri Amazon Prime in Germania, Austria e Spagna con l’obiettivo di permettere ai membri Amazon Prime di accedere anticipatamente alla consegna gratuita tramite il nuovo programma di fidelizzazione Plus di Just Eat Takeaway.com.

Il programma Plus offre una varietà di sconti e offerte esclusive da parte di ristoranti partner e negozi al dettaglio. Andrew Kenny, direttore commerciale di Just Eat Takeaway.com, ha dichiarato: “Si tratta di una fantastica opportunità per potenziare ulteriormente la comodità quotidiana dei consumatori, favorendo al contempo una maggiore fedeltà e convenienza dei clienti”.