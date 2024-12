Joint venture tra Patient Square e Carlyle Group: via libera dalla Commissione Europea

La Commissione europea ha recentemente dato il via libera alla formazione di una nuova joint venture, Coding Solutions Topco, conosciuta anche come CorroHealth, promossa dalle società di private equity americane Patient Square e Carlyle Group. Questo importante passo è stato compiuto nell’ambito del Regolamento sulle concentrazioni dell’UE, che regola le fusioni e le acquisizioni all’interno del territorio europeo.

L’obiettivo principale di questa operazione è fornire soluzioni avanzate per ottimizzare la gestione del ciclo dei ricavi nei sistemi sanitari degli Stati Uniti. Tale iniziativa è stata attentamente esaminata dalla Commissione europea, che ha concluso che la transazione non solleva preoccupazioni significative in termini di concorrenza, dato il suo impatto limitato sullo Spazio economico europeo.

La procedura di revisione è stata condotta secondo la modalità semplificata delle concentrazioni, un processo adottato quando le operazioni non presentano rischi evidenti per il mercato. Questo approccio ha permesso di accelerare l’approvazione della transazione, facilitando l’entrata in vigore di questa nuova collaborazione strategica tra Patient Square e Carlyle Group.