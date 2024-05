Johnson&Johnson acquisisce la società di biotecnologia Proteologix

Johnson & Johnson, la multinazionale statunitense nota per la produzione di farmaci, apparecchiature mediche e prodotti per la cura personale, ha annunciato un’importante acquisizione. La società ha infatti raggiunto un accordo per l’acquisto della biotecnologica Proteologix, con un investimento iniziale di 850 milioni di dollari in contanti.

Questa mossa strategica mira a rafforzare significativamente il portafoglio dermatologico di Johnson & Johnson. La società ha dichiarato che l’acquisizione di Proteologix, società specializzata negli anticorpi bispecifici per le malattie immunomediate, comprende due farmaci candidati destinati al trattamento della dermatite atopica, la più comune malattia infiammatoria della pelle, e dell’asma.

Il completamento dell’operazione è previsto per la metà del 2024, con la possibilità di ulteriori pagamenti successivi legati al raggiungimento di determinati obiettivi.