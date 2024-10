Johnson & Johnson, utili record nel terzo trimestre 2024

Johnson & Johnson, leader mondiale nel settore dei prodotti sanitari, ha chiuso il terzo trimestre con risultati finanziari superiori alle attese. L’azienda ha riportato un utile netto di 2,69 miliardi di dollari, con un utile per azione di 1,11 dollari, superando le previsioni degli analisti di Wall Street.

Nel periodo in esame il fatturato del colosso statunitense è stato di 22,47 miliardi di dollari, confermando la sua posizione di forza nel mercato globale. Questi risultati eccezionali sono stati trainati da una robusta domanda dei suoi prodotti sanitari, che continuano a dominare il settore. Guardando al futuro, Johnson & Johnson ha rivisto al rialzo le sue previsioni per l’intero anno, con utili previsti tra 9,88 e 9,98 dollari per azione e ricavi compresi tra 88,4 e 88,8 miliardi di dollari. La società rimane ottimista sulla sua capacità di mantenere una crescita sostenuta, grazie a un portafoglio diversificato di prodotti e innovazioni costanti nel campo sanitario.