Johnson & Johnson acquisisce i diritti globali sull’anticorpo sperimentale NM26

Johnson & Johnson, leader nel settore farmaceutico, ha recentemente annunciato un accordo definitivo con Numab Therapeutics, una società biotecnologica specializzata in terapie immunologiche e oncologiche. L’accordo prevede l’acquisizione della consociata interamente controllata di Numab, garantendo a Johnson & Johnson i diritti globali su NM26, un anticorpo bispecifico sperimentale di prima classe. La transazione, interamente in contanti, ha un valore di circa 1,25 miliardi di dollari.

David Lee, responsabile dell’area terapeutica dell’immunologia globale presso Johnson & Johnson Innovative Medicine, ha dichiarato: “Per garantire una remissione duratura e priva di sintomi a milioni di persone che vivono con la dermatite atopica (DA), i nostri farmaci devono essere adattati per colpire molteplici percorsi che portano alla malattia in diverse sottopopolazioni di pazienti. Ecco perché ci impegniamo a sviluppare farmaci bispecifici differenziati che combinino il targeting di due distinti percorsi di guida della malattia. NM26 ha il potenziale per fornire un trattamento specifico per i pazienti che presentano pelle infiammata associata a prurito intenso”.