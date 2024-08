JetBlue Airways annuncia un’offerta di obbligazioni e prestito per 2,75 miliardi di dollari

JetBlue Airways, la compagnia aerea low-cost statunitense, ha recentemente annunciato una serie di iniziative finanziarie significative. La società, insieme alla sua sussidiaria JetBlue Loyalty, ha in programma di avviare un’offerta privata di obbligazioni senior garantite per un totale di 1,5 miliardi di dollari con scadenza nel 2031, denominate Loyalty Notes. Queste obbligazioni saranno garantite dal programma fedeltà clienti di JetBlue, TrueBlue.

Oltre alle Loyalty Notes, JetBlue ha dichiarato l’intenzione di lanciare un prestito a termine senior garantito con scadenza nel 2029 per un importo complessivo di 1,25 miliardi di dollari, noto come Loyalty Term Loan. Gli emittenti prevedono di utilizzare i proventi netti derivanti da entrambe le iniziative per scopi aziendali generali.

In aggiunta a queste operazioni, la compagnia aerea ha anche annunciato un’emissione di obbligazioni convertibili per un valore di 400 milioni di dollari. La maggior parte di questi fondi sarà destinata al rifinanziamento del debito esistente.