Japan Tobacco acquisisce American Vector Group per 2,4 miliardi di dollari

La Japan Tobacco (JT) ha annunciato l’acquisizione dell’American Vector Group per una cifra di 2,4 miliardi di dollari. L’operazione prevede un’offerta pubblica di acquisto per il 100% delle azioni della società americana, con un importo di 15 dollari per azione. La conclusione dell’operazione è prevista entro la fine dell’anno, previa approvazione delle autorità regolatorie.

Questa acquisizione consentirà a Japan Tobacco di consolidare la sua presenza nel mercato statunitense, il secondo più grande al mondo per il tabacco dopo la Cina. Secondo il comunicato stampa di JT, la quota di mercato dell’azienda in America aumenterà dal 2,3% all’8% grazie a questa operazione.