Italian design brand si scalda per l’Ipo, obiettivo Star entro metà 2023

Nella giornata di oggi Italian Design Brands (IDB) ha annunciato di aver avviato il processo di IPO finalizzato alla quotazione su Euronext Milan nel segmento Star. In particolare, il gruppo ad oggi prevede, in base alle condizioni di mercato e con l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari, di portare a termine il processo di quotazione entro la prima metà del 2023.

Italian Design Brands (IDB) è il polo italiano attivo nel settore dell’arredo e del design di alta qualità. IBD fin dalla sua nascita nel 2015 ha come mission quella di rappresentare l’eccellenza del design e della artigianalità italiana nel mondo. IDB crea quindi un contesto virtuoso per aziende eccellenti, nel quale ciascuna realtà punta sul proprio vantaggio competitivo beneficiando dell’opportunità di essere parte di un gruppo con una forte presenza internazionale.

Per farsi assistere nella quotazione, IDB ha affidato a Citigroup ed Equita il ruolo di joint global coordinator e joint bookrunner, inoltre Equita agirà anche in qualità di Sponsor.

I proventi dell’operazione di quotazione consentiranno di proseguire e accelerare il percorso di crescita che Italian Design Brands ha intrapreso sin dalla sua fondazione, il quale prevede una combinazione di crescita organica delle attuali società del Gruppo, con particolare attenzione ai mercati internazionali; e attività di M&A attraverso l’aggregazione di nuove società del settore dell’arredamento e del design di alta gamma con una storia imprenditoriale di successo.

Nel 2021, il Gruppo ha conseguito un fatturato di 144,2 milioni di Euro con una quota di export del 73% circa; e ad oggi il Gruppo conta oltre 510 dipendenti e 9 società: Gervasoni, Meridiani, Cenacchi International, Saba Italia, Davide Groppi, Modar, Flexalighting, Axolight e Gamma Arredamenti.

Gervasoni (2015) realizza soluzioni di arredo attraverso l’omonimo marchio ed il brand Very Wood. Meridiani (2016) è un’azienda specializzata nella creazione di raffinati arredi contemporanei e versatili. Cenacchi International (2017), opera nel mondo contract per il settore del lusso. Davide Groppi (2018) inventa e produce lampade e progetti di luce. Saba Italia (2018), azienda di arredamento di design di alta fascia. Modar (2019), azienda specializzata in progetti di arredamento in ambito contract. Flexalighting (2020) progetta e produce sistemi di illuminazione a LED per interni ed esterni. Axolight (2021) è specializzata nella progettazione e produzione di lampade di design made in Italy. Gamma Arredamenti (2022) produce imbottiti e complementi di arredo prevalentemente in pelle.