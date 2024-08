Italia, vendite al dettaglio in calo a giugno: i dati di Istat

Nel mese di giugno le vendite al dettaglio hanno subito una variazione congiunturale negativa sia in termini di valore che di volume, con un calo dello 0,2%. A rivelarlo è Istat, che ha evidenziato una diminuzione sia nelle vendite dei beni alimentari (-0,2% in valore e -0,3% in volume) che in quelle dei beni non alimentari (-0,2% in valore e in volume).

Analizzando il secondo trimestre del 2024, si nota un lieve aumento delle vendite al dettaglio in termini di valore (+0,1%), mentre il volume delle vendite è diminuito dello 0,1%. Le vendite dei beni alimentari seguono lo stesso trend, mostrando un aumento in valore e una diminuzione in volume, mentre le vendite dei beni non alimentari restano stazionarie in valore e registrano una leggera flessione in volume (-0,1%).

Su base annua, le vendite al dettaglio hanno mostrato un calo dell’1% in valore e dell’1,8% in volume. In particolare, i beni alimentari hanno registrato una crescita dello 0,1% in valore ma un calo dell’1,6% in volume. Al contrario, i beni non alimentari hanno subito una riduzione sia in valore (-1,7%) che in volume (-1,9%).