Italia, produzione edilizia in crescita a novembre: i dati di Istat

Secondo i dati diffusi dall’Istat, la produzione nel settore delle costruzioni ha registrato un significativo incremento nel mese di novembre. Rispetto al mese di ottobre, l’indice destagionalizzato ha evidenziato una crescita del 2,6%, segnalando una ripresa nel comparto edilizio.

Analizzando il periodo trimestrale da settembre a novembre 2024, si osserva una crescita dell’1,4% rispetto al trimestre precedente, confermando un trend positivo nel settore delle costruzioni. Questi dati sottolineano l’importanza del settore edilizio come motore di crescita economica.

Su base annua l’indice corretto per gli effetti di calendario ha mostrato un aumento del 3,6%, nonostante il mese di novembre abbia avuto un giorno lavorativo in meno rispetto all’anno precedente. Parallelamente, l’indice grezzo ha registrato una crescita dello 0,1%, evidenziando una stabilità nel settore.

La media dei primi undici mesi del 2024 mostra un aumento del 5,5% per l’indice corretto e del 6,3% per l’indice grezzo, indicando un anno complessivamente positivo per la produzione edilizia.