Italia: Pmi servizi cala a giugno ma mantiene “traiettoria di crescita”

Pmi servizi in calo e sotto le attese per l’Italia nel mese di giugno, pur restando sopra di 50 punti (soglia che demarca la crescita o meno). Il dato si è attestato a 52,1 dal precedente 53,2 contro le attese pari a 52,5.

“A giugno il settore terziario italiano ha mantenuto la sua traiettoria di crescita, anche se più lenta, con l’Indice HCOB PMI del Terziario in rallentamento a 52.1 dal record in quasi un anno di maggio. Se la decelerazione può destare preoccupazioni, le dinamiche sottostanti suggeriscono un settore ancora sostenuto da una resiliente domanda nazionale e da un cauto ottimismo. L’attività economica ed i nuovi ordini continuano a segnare una crescita a tassi superiori agli standard storici, alimentati dal lancio di nuovi servizi e dall’acquisizione di nuovi clienti. Lo slancio si è tuttavia indebolito, indicando un ritmo di ripresa più misurato per la seconda metà dell’anno”, commenta Nils Müller, junior Economist presso la Hamburg Commercial Bank.

E aggiunge: “guardando ai prossimi mesi, il settore italiano dei servizi appare stabile ma cauto. Con la domanda interna che si mantiene solida ed il miglioramento delle condizioni finanziarie attraverso l’allentamento delle politiche delle Bce, le basi per continuare l’espansione appaiono al loro posto, a meno che non si intensifichino i venti contrari provenienti dall’esterno.”