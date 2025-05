Italia, PIL in crescita dello 0,3% nel primo trimestre 2025

Nel primo trimestre del 2025 l’economia italiana ha registrato una crescita del PIL pari allo 0,3% rispetto al trimestre precedente. Questo aumento, seppur moderato, rappresenta un segnale positivo per il paese, specialmente considerando la presenza di un giorno lavorativo in meno rispetto al trimestre precedente e due in meno rispetto allo stesso periodo del 2024.

L’Istat ha rilevato che, su base annua, il PIL è aumentato dello 0,7%, superando leggermente le stime precedenti che indicavano una crescita dello 0,6%. Questi dati sono stati resi noti il 30 aprile 2025 e confermano un trend di espansione economica, sebbene a un ritmo contenuto.

La crescita economica è stata calcolata utilizzando valori concatenati con anno di riferimento 2020, adeguati per gli effetti di calendario e destagionalizzati. Questo metodo permette di ottenere una visione più accurata delle dinamiche economiche, eliminando le distorsioni causate dalle variazioni nei giorni lavorativi.