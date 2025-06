Italia, l’Istat conferma l’inflazione all’1,3% nel 2024

L’inflazione in Italia, stando alle ultime rilevazioni dell’Istat, verrà misurata dall’indice Ipca e si attesterà a +1,3% nel 2024. Questa stima conferma le previsioni fatte lo scorso dicembre, come indicato nel rapporto ‘Prospettive per l’economia italiana nel 2025-2026’.

Per quanto riguarda gli anni successivi, l’Istat prevede che l’inflazione raggiungerà il 2% nel 2025, seguita da un leggero calo all’1,9% nel 2026. Queste proiezioni sono cruciali per comprendere l’andamento economico futuro del paese e per pianificare le politiche economiche adeguate.