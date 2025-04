Italia, inflazione in crescita a marzo: le stime preliminari di Istat

Secondo le stime preliminari diffuse dall’Istat, nel mese di marzo 2025 si è registrato un incremento dello 0,4% dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, si osserva un aumento del 2%, un dato che segna una crescita rispetto al +1,6% registrato a febbraio.

L’inflazione di fondo, che esclude i settori energetico e alimentare fresco, è rimasta stabile al +1,7%. Tuttavia, l’inflazione calcolata escludendo esclusivamente i beni energetici ha mostrato un lieve incremento, passando dal +1,7% al +1,8%. Guardando al futuro, l’Istat prevede che l’inflazione acquisita per il 2025 salirà all’1,4% per l’indice generale e allo 0,9% per la componente di fondo.