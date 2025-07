Italia, calo delle vendite al dettaglio a maggio 2025: i dati di Istat

Nel mese di maggio 2025 il panorama delle vendite al dettaglio in Italia ha mostrato segnali di flessione, secondo i dati rilasciati dall’Istat. Le vendite complessive hanno subito una diminuzione dello 0,4% in valore e dello 0,5% in volume. Questo calo è particolarmente evidente nel settore dei beni alimentari, che ha visto una contrazione dello 0,9% in valore e dell’1,2% in volume.

In controtendenza, i beni non alimentari hanno mantenuto un andamento stazionario, senza variazioni significative rispetto al mese precedente. Su base annua, tuttavia, il quadro appare più complesso: le vendite al dettaglio sono cresciute dell’1,3% in valore, mentre hanno registrato un calo dello 0,3% in volume.

Approfondendo l’analisi, i beni alimentari hanno mostrato un aumento del 2,5% in valore, ma sono calati dello 0,4% in volume. Allo stesso modo, i beni non alimentari hanno riportato una crescita marginale dello 0,4% in valore e una leggera diminuzione dello 0,1% in volume. L’Istat sottolinea come questi dati riflettano una dinamica complessa nel comportamento dei consumatori, influenzata da diversi fattori economici e sociali.