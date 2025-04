Italia, aumento delle polizze auto: i dati di Federcontribuenti

Il recente aumento delle polizze RcAuto ha colpito duramente gli automobilisti italiani, che si trovano a pagare il 50% in più rispetto all’anno precedente, nonostante un comportamento di guida impeccabile negli ultimi anni. Questo incremento, il più elevato in Europa, è stato denunciato da Federcontribuenti, che definisce la situazione “inaccettabile”.

“Il costo delle RCA dovrebbe tenere conto dell’acquisto”, spiega Federcontribuenti, sottolineando l’importanza di premiare piuttosto che penalizzare gli automobilisti virtuosi. Infatti, coloro che non hanno causato sinistri negli ultimi due anni dovrebbero vedere un riconoscimento del loro comportamento responsabile.

Il tasso di aumento delle polizze continua a crescere senza un apparente motivo, causando preoccupazione tra i cittadini. Federcontribuenti avverte che questo trend rischia di limitare l’accesso alla mobilità per molti italiani, definendo il fenomeno non solo ingiusto ma anche potenzialmente pericoloso per la società.