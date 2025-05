Italgas: utile balza del 43,5% nel trimestre, +6,5% per i ricavi

Il consiglio di amministrazione di Italgas ha approvato i risultati consolidati al 31 marzo 2025 che vedono i ricavi totali adjusted attestarsi a 459,3 milioni di euro (+6,5%). Nel trimestre in esame l’EBITDA si è attestato a 399,7 milioni (+22,7%) e quello in versione adjusted è salito del 6% a 345,3 milioni, mentre l’EBIT rettificato è salito del 17%a 225,4 milioni. Crescita a doppia cifra anche per l’utile netto attribuibile al gruppo che è stato pari a 168,7 milioni (+43,5%). L’indebitamento finanziario netto è stato pari a 6.555,9 milioni di euro.

“Dopo un 2024 di risultati straordinari, anche il nuovo anno si apre all’insegna della crescita e della solidità per il nostro Gruppo. Un percorso che ha trovato compimento nel corso del trimestre e sfociato, con il closing dell’acquisizione di 2i Rete Gas, nella nascita del primo operatore europeo della distribuzione del gas. Gli indicatori economico-finanziari hanno fatto segnare un ulteriore miglioramento, in molti casi a doppia cifra – ha dichiarato Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas -. Tra i risultati di rilievo, l’EBITDA adjusted è aumentato del 6%, toccando quota 345,3 milioni di euro, e l’Utile Netto adjusted di Gruppo ha superato i 130 milioni di euro, mettendo a segno una crescita del 12,8% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Più di 160 i milioni di euro già investiti che hanno permesso di dare ulteriore impulso allo sviluppo e alla trasformazione digitale di reti e impianti. La sfida che ci attende nei prossimi mesi è quella di cogliere rapidamente tutte le opportunità derivanti dall’acquisizione di 2i Rete Gas, individuarne di nuove e realizzare l’upgrade digitale dei 72.000 chilometri di reti acquisite con l’obiettivo di creare valore per tutti i nostri stakeholder, investitori e comunità servite”.