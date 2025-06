Italgas: elevata domanda per bond “dual tranche” a tasso fisso a 5 e 9 anni

Italgas ha annunciato ieri di avere concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria “dual-tranche” a 5 e 9 anni, entrambe a tasso fisso e per un ammontare di 500 milioni di euro ciascuna. L’emissione ha registrato, per entrambe le tranche, ordini superiori a 6 volte l’offerta ed è stata caratterizzata da un’elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori. “La risposta estremamente positiva degli investitori ha quindi consentito di contenere il costo al di sotto degli attuali livelli di mercato”, si legge in una nota.

Le due tranche hanno durata di 5 e 9 anni con cedola annuale pari a 2,875% e 3,500%, e spread rispettivamente di 78 e 118 punti base rispetto al tasso di riferimento (circa 5bps inferiori rispetto al fair value). L’emissione è avvenuta nell’ambito del programma EMTN (Euro Medium Term Notes), rinnovato con delibera del cda del 24 ottobre 2024, il cui ammontare complessivo è pari a 10 miliardi di euro. Da Italgas precisano che i proventi dell’operazione saranno destinati alla copertura dei fabbisogni finanziari previsti nel corso dell’anno.

Il collocamento, rivolto ai soli investitori istituzionali, è organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da J.P. Morgan, Citi, Morgan Stanley, Société Générale, Bank of America e Banca Akros. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.