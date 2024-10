Italgas compra 2i Rete Gas. Nel fine settimana il gruppo guidato da Paolo Gallo ha annunciato che F2i SGR e Finavias hanno accettato l’offerta vincolante relativa all’acquisto della loro partecipazione in 2i Rete Gas e si è quindi provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto di compravendita. L’esito positivo, precisa la nota, fa seguito alle trattative comunicate al mercato lo scorso 13 maggio 2024.

Italgas rileva 2i Rete Gas che è il secondo operatore italiano della distribuzione del gas presente in gran parte della penisola con 4,9 milioni di clienti serviti.

In base ai termini dell’offerta, il corrispettivo (equity value) dell’operazione è di 2,060 miliardi di euro. L’indebitamento finanziario netto e altre passività nette al 31 dicembre 2023 sono pari a 3,246 miliardi. Il closing dell’operazione è previsto entro il primo semestre del 2025, a seguito dell’ottenimento delle necessarie approvazioni regolamentari.

“Con questa operazione – ha commentato l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo – il gruppo Italgas segna un traguardo storico nella sua lunga e prestigiosa storia. L’acquisizione di 2i Rete Gas ci permette di diventare il primo operatore europeo nel settore della distribuzione del gas, dopo essere stati riconosciuti come benchmark globale in termini di innovazione e digitalizzazione. Quale primo operatore in Italia ed in Grecia, Italgas – grazie a questa operazione – rafforza l’impegno per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, con infrastrutture resilienti ed un costo dell’energia sostenibile“.