Istat, l’industria registra un aumento del fatturato ad aprile

Ad aprile 2025 l’industria italiana ha registrato un significativo incremento del fatturato, evidenziando segni di ripresa in un contesto economico ancora incerto. Secondo i dati dell’Istat, l’aumento è stato dell’1,5% in termini di valore e dell’1,6% in volume rispetto al mese precedente, dimostrando una crescita robusta.

In particolare, il mercato interno ha visto un incremento dell’1,9% in valore e del 2,1% in volume, mentre il mercato estero ha registrato una crescita dello 0,7% in valore e dello 0,6% in volume. Questi dati mostrano come l’industria italiana stia beneficiando di una domanda solida sia a livello nazionale che internazionale.

Su base annua, il fatturato corretto per gli effetti di calendario ha segnato un aumento dell’1,1% in valore e dello 0,3% in volume. Questo risultato evidenzia una crescita continua, seppur moderata, rispetto all’anno precedente. L’indice grezzo, inoltre, ha misurato un incremento dello 0,1% su base annua, confermando la tendenza positiva.