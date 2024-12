Inwit debutta nell’indice Euronext Mib Esg

Inwit ha raggiunto un importante traguardo nel mondo della finanza sostenibile entrando per la prima volta nell’indice Euronext Mib Esg di Borsa Italiana. Questo indice rappresenta il primo dedicato alle blue-chip italiane che si distinguono per le migliori pratiche in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG).

La società ha comunicato attraverso una nota ufficiale che tale risultato evidenzia i progressi significativi compiuti nel campo della sostenibilità. Inwit ha integrato la sostenibilità nella propria strategia aziendale attraverso un Piano di Sostenibilità ambizioso e ben strutturato. Questo piano ha portato a risultati importanti, tra cui la validazione del target Net Zero al 2040 da parte della Science Based Targets initiative (SBTi).