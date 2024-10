Investindustrial unisce Italcanditi e CSM Ingredients per creare Vitalfood

Investindustrial, la società di private equity guidata da Andrea Bonomi, ha recentemente annunciato la fusione delle sue controllate Italcanditi e CSM Ingredients. Questa operazione ha portato alla creazione di Vitalfood, un nuovo operatore pan-europeo specializzato nella fornitura di preparazioni a base di frutta, creme idrate e canditi.

Italcanditi, azienda leader nella produzione di soluzioni a base di frutta, creme, preparati per yogurt e gelati, canditi, semi-canditi e marron glacé, insieme a CSM Ingredients, attore globale nella ricerca e produzione di ingredienti alimentari, hanno unito le forze per creare una realtà che si posiziona come partner affidabile per le aziende dei settori Bakery e Fine Pastry, Dairy e Non-Dairy, Gelato e Ice-Cream.

Il nuovo brand, che prende il nome dal marchio Vitalfood di Italcanditi, valorizza ulteriormente l’eredità internazionale delle due aziende. Vitalfood si distingue per l’ampiezza delle soluzioni offerte, la molteplicità di competenze e la copertura geografica capillare garantita dalla posizione strategica dei due impianti produttivi situati a Pedrengo, in Italia, e a Goes, nei Paesi Bassi.

Grazie all’unione dei due stabilimenti, Vitalfood potrà contare su una capacità produttiva complessiva di 150KT/anno, con 500 dipendenti e una superficie totale di 101.000 metri quadrati. Il portafoglio di Vitalfood comprende oltre 3.000 ricette, rendendola un partner prezioso per le aziende alimentari in tutta Europa.