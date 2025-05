Intesa Sanpaolo: Messina, “risparmio tema di sicurezza nazionale”. Le frasi su Golden Power

Il risparmio è un tema di “sicurezza nazionale”. Lo ha affermato Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, intervistato in occasione del 129esimo Consiglio nazionale della Fabi (Federazione Autonoma Bancari Italiani), sottolineando anche come andrebbe tenuto, reinvestito e utilizzato per supportare gli investimenti “all’interno del proprio Paese”. Con riferimento alle aggregazioni in corso nel settore bancario italiano, Messina ha ribadito la necessità che i deal creino valore, indicando come potenziali “aree di interesse” per Intesa Sanpaolo l’asset management e il private banking.

Messina ha rimarcato: “I processi decisionali nascono prima di tutto valutando le implicazioni sulla creazione di valore”, ovvero se attraverso un’operazione di M&A “puoi creare valore oppure no” per gli azionisti. A queste si accompagnano “considerazioni di vigilanza”, considerazioni “collegate con l’antitrust”, e oggi anche di natura geopolitica, ovvero “di sicurezza nazionale”. “Il Golden Power è qualcosa che oggi fa parte del nuovo mondo”, ha detto il manager.