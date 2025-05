Intesa Sanpaolo: avviato buyback per 2 mld autorizzato da Bce e soci

Intesa Sanpaolo ha annunciato l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all’annullamento (buyback) per un esborso complessivo massimo di 2 miliardi di euro e per un numero di azioni non superiore a 1.000.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, autorizzato dalla Bce e approvato dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 29 aprile 2025.

Questo programma, che potrà essere effettuato anche in parte e/o in via frazionata, verrà avviato il 2 giugno 2025 e si concluderà entro il 24 ottobre 2025, nel rispetto dei termini autorizzati dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 29 aprile 2025 già resi noti al mercato, che in particolare prevedono l’acquisto delle azioni proprie e il loro annullamento entro il 24 ottobre 2025.

Il programma di acquisto verrà eseguito da un intermediario terzo incaricato, in piena indipendenza e senza alcun coinvolgimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, nel rispetto dei termini autorizzati dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 29 aprile 2025.

Secondo l’autorizzazione dell’Assemblea di Intesa Sanpaolo – che ha efficacia fino al 24 ottobre 2025 – l’acquisto potrà avvenire ad un prezzo, al netto degli ordinari oneri accessori di acquisto, individuato di volta in volta, entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri:

il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà essere inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto, diminuito del 10%;

il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà essere superiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto, aumentato del 10%.

In ogni caso, spiega la nota, il prezzo non potrà essere superiore al più elevato tra quello dell’ultima operazione indipendente e quello corrente dell’offerta in acquisto indipendente più elevata nel mercato. L’acquisto potrà avvenire in una o più volte. Il numero massimo di azioni che verrà acquistato giornalmente non supererà il 25% del volume medio giornaliero di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo negoziato nel mese di aprile 2025, che è stato pari a 98 milioni di titoli. Infine, gli acquisti verranno sospesi durante il periodo di esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo ai dipendenti, che verrà debitamente annunciato al mercato e prevedibilmente sarà a settembre 2025.