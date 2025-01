ING annuncia la vendita delle attività in Russia a Global Development JSC

La banca dei Paesi Bassi, ING, ha ufficializzato la decisione di vendere le sue attività in Russia a Global Development JSC, un’azienda russa posseduta da un investitore finanziario con sede a Mosca. Questa mossa segna la fine della presenza di ING nel mercato russo, una decisione che la banca europea ha spiegato in una nota ufficiale. La chiusura della transazione è prevista per il terzo trimestre del 2025.

Global Development JSC acquisirà tutte le azioni di ING Bank (Eurasia) e prenderà in carico le operazioni e il personale in Russia. Secondo ING, l’operazione avrà un impatto negativo sul loro conto economico di circa 0,7 miliardi di euro al netto delle imposte, un effetto che la banca olandese si aspetta di vedere nei prossimi bilanci.

Dal febbraio 2022, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, ING ha messo in atto diverse strategie per ridurre la sua presenza nel paese. La banca ha dichiarato che, dopo la conclusione della transazione, continuerà a diminuire la sua esposizione offshore verso clienti russi da parte delle altre società del gruppo situate fuori dalla Russia.