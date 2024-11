Inflazione USA, i dati di ottobre 2024 in linea con le previsioni

11:13

Porsche Automobile Holding SE ha registrato un calo degli utili nei primi nove mesi del 2024, con un utile netto di 2,5 miliardi rispetto ai 3,8 miliardi dell’anno precedente. Il debito netto è sceso a 5,1 miliardi. La holding prevede un risultato netto tra 2,4 e 4,4 miliardi per l’intero anno e un debito nel range di 5-5,5 miliardi. La strategia di diversificazione prosegue con investimenti in settori emergenti come i droni.