Inflazione nell’UE in crescita: il tasso annuale raggiunge il 2,5% a novembre

A novembre l’inflazione annuale nell’area dell’euro ha registrato un incremento significativo, raggiungendo il 2,2%, come confermato da Eurostat. Questo rappresenta un aumento rispetto al tasso del 2,0% di ottobre, mentre un anno prima era al 2,4%.

Nell’Unione Europea il tasso di inflazione annuale ha toccato il 2,5% a novembre, salendo dal 2,3% di ottobre. Un anno prima, il tasso era del 3,1%. I tassi annuali più bassi sono stati osservati in Irlanda (0,5%), seguita da Lituania e Lussemburgo (entrambi all’1,1%). Al contrario, i tassi più elevati sono stati registrati in Romania (5,4%), Belgio (4,8%) e Croazia (4,0%).

Rispetto a ottobre l’inflazione annuale è diminuita in quattro stati membri, è rimasta stabile in tre ed è aumentata in venti. Nel mese di novembre, il contributo maggiore all’inflazione nell’area dell’euro è stato dato dai servizi, che hanno registrato un incremento dell’1,74%, seguiti da alimentari, alcolici e tabacco con un aumento dello 0,53%, beni industriali non energetici con un incremento dello 0,17%, mentre l’energia ha contribuito negativamente con un -0,19%.