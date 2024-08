Inflazione Italia: a luglio leggera risalita dei prezzi (dato finale)

A luglio l’inflazione risale leggermente in Italia. Stando ai dati definitivi comunicati pochi minuti fa dall’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha mostrato un aumento dello 0,4% su base mensile e dell’1,3% su base annua (da +0,8% del mese precedente), confermando la stima preliminare.

“Tale accelerazione riflette l’attenuarsi della flessione su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici (-4% da -8,6% di giugno), a causa sia della componente regolamentata sia di quella non regolamentata. Di contro, nel settore alimentare i prezzi dei prodotti non lavorati, come anche quelli dei beni lavorati, evidenziano un’attenuazione della loro crescita in ragione d’anno, che contribuisce al rallentamento del tasso di crescita dei prezzi del “carrello della spesa” (+0,7% da +1,2%). A luglio, l’inflazione di fondo rimane stabile a +1,9%”, segnala l’Istat, commentando i dati appena pubblicati.