Inflazione Cina: -3,2% a/a per PPI a maggio, -0,1% Cpi a/a

Inflazione in primo piano in avvio di settimana in Cina. A cominciare dall’indice dei prezzi alla produzione (PPI) che ha mostrato a maggio una flessione annua del 3,3% rispetto al precedente -2,7% e al -3,2% del consensus Bloomberg. Il Cpi ha invece evidenziato un calo dello 0,1% in linea con la passata rilevazione (consensus Bloomberg a -0,2%).