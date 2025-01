Inflazione Cina: +0,1% a/a per Cpi a dicembre, ancora giù PPI

Aggiornamenti macro sul fronte prezzi in arrivo per la Cina. L’inflazione ha mostrato a dicembre una crescita annua dello 0,1% dal precedente +0,2%, ma in linea con le attese. Per quanto riguarda l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) di dicembre ancora cali, con il dato ha evidenziato una flessione del 2,3% su base annua contro il -2,5% della passata lettura e il -2,4% indicato dal consensus Bloomberg.