Industria italiana, calo del fatturato a dicembre 2024: i dati di Istat

Nel mese di dicembre 2024

l’industria italiana ha registrato un calo significativo del fatturato, come comunicato dall’Istat. I dati evidenziano una diminuzione del 2,7% in valore e del 2,5% in volume, considerando i fattori stagionali. Questo trend negativo ha colpito sia il mercato interno, con una contrazione del 3% in valore e del 2,7% in volume, sia quello estero, dove le diminuzioni sono state del 2,1% in valore e del 2,3% in volume.

Su base annuale il quadro appare ancora più preoccupante. Il fatturato corretto per gli effetti di calendario ha mostrato una flessione del 7,2% in valore, con il mercato interno che ha subito un calo del 7% e quello estero del 7,5%. In termini di volume, la flessione è stata del 7,7%, con il mercato interno a -8,3% e quello estero a -6,4%.