Immatricolazioni auto Ue in frenata: -0,3% ad aprile

08:49

Intesa Sanpaolo ha annunciato l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all’annullamento (buyback) per un esborso complessivo massimo di 2 miliardi di euro e per un numero di azioni non superiore a 1.000.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, autorizzato dalla Bce e approvato dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 29 aprile 2025 come già comunicato al mercato