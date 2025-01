illimity Bank: cda prede atto Opas Banca Ifis, “offerta non sollecitata né concordata”

Il Consiglio di amministrazione di illimity Bank, riunitosi venerdì scorso nell’ambito di una seduta straordinaria, ha preso atto della comunicazione, diffusa da Banca Ifis lo scorso 8 gennaio, avente per oggetto un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (Opas) totalitaria sulle azioni di illimity.

“Fermo restando che illimity si esprimerà sull’offerta con le tempistiche e secondo le modalità previste dalla legge, si precisa che l’Offerta non è stata sollecitata né preventivamente concordata con illimity”, si legge in una nota.

Il gruppo guidato da Coirrado Passera ha inoltre fatto sapere che “proseguono le attività del Gruppo illimity secondo quanto pianificato o già comunicato, inclusa la predisposizione del nuovo piano industriale, non trascurando alcuna opzione strategica che possa contribuire all’obiettivo di creare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholders della banca”.