Il New York Times supera le attese: profitti in aumento del 41%

Il noto quotidiano Il New York Times ha annunciato risultati finanziari sorprendentemente positivi per il secondo trimestre dell’anno, attestando una performance che ha superato le aspettative degli analisti di mercato. Questo successo è stato principalmente attribuito all’incremento di 300.000 nuovi abbonati solo digitali, un dato che evidenzia la crescente tendenza verso il consumo di contenuti online.

Nel dettaglio, i profitti del giornale sono aumentati del 41% raggiungendo i 65,54 milioni di dollari, o 40 centesimi per azione, rispetto ai 46,57 milioni, o 28 centesimi per azione, registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Tale crescita degli utili dimostra la solidità e l’efficacia della strategia di digitalizzazione adottata dal New York Times.

Per quanto riguarda i ricavi da abbonamento, questi hanno totalizzato 439,3 milioni di dollari nel trimestre, superando di poco le stime degli analisti che si attestavano a 438,9 milioni. I ricavi totali del secondo trimestre hanno raggiunto i 625,1 milioni di dollari, in linea con le aspettative degli analisti di 625,2 milioni di dollari. Questi dati confermano il trend positivo e la fiducia degli abbonati e degli investitori nel modello di business del giornale.