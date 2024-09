Il Gruppo Sol registra una crescita del fatturato nel primo semestre 2024

Nel primo semestre del 2024 il Gruppo Sol ha riportato un fatturato consolidato di 779,6 milioni di euro, segnando un aumento del 6% rispetto ai 735,7 milioni di euro dello stesso periodo del 2023.

L’Ebitda del gruppo è cresciuto del 4%, arrivando a 201,3 milioni di euro, mentre il risultato operativo è salito del 2,7%, raggiungendo i 122,2 milioni di euro. Nonostante questi risultati positivi, l’utile netto è sceso a 74,9 milioni di euro, rispetto ai 79,6 milioni di euro del primo semestre del 2023, principalmente a causa dell’aumento dei tassi di interesse e dei maggiori oneri fiscali.

Le vendite del gruppo sono aumentate sia in Italia (+2,3%) che all’estero (+8,5%). La divisione ‘Gas tecnici’ ha subito una flessione del 2,3% nelle vendite, totalizzando 388,5 milioni di euro, a causa della riduzione dei prezzi dell’energia elettrica. Al contrario, la divisione Assistenza medicale a domicilio, rappresentata da Vivisol, ha registrato una forte crescita del 15,6%, raggiungendo 391,1 milioni di euro grazie all’incremento delle prescrizioni per nuovi pazienti.

Durante il primo semestre del 2024, il Gruppo Sol ha effettuato acquisizioni strategiche significative, tra cui l’acquisto del 100% di Spitex Aloha in Svizzera, il 70% di Medair in Romania e l’85% di Pronep in Brasile. Tuttavia, l’indebitamento finanziario netto del gruppo è aumentato a 422,4 milioni di euro, registrando un incremento di 6,6 milioni di euro rispetto al 2023. Il cash flow operativo è invece salito a 154 milioni di euro.