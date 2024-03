Il Governo avvia un confronto con le Regioni sugli stabilimenti Stellantis

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e gli assessori al Lavoro Elena Chiorino e alle Attività produttive Andrea Tronzano, si sono espressi positivamente sulla decisione del governo di Giorgia Meloni di iniziare il confronto con le Regioni dai due principali stabilimenti di Stellantis in Italia, Mirafiori e Melfi: “È un importante segnale di attenzione perché Mirafiori rappresenta il cuore della manifattura nazionale legata all’automotive e viene incontro ad una specifica richiesta che avevamo avanzato direttamente al ministro”

Le parole di Cirio arrivano dopo che il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato, i primi incontri sugli stabilimenti produttivi di Stellantis in Italia. Il tavolo su Melfi, in Basilicata, è stato fissato per martedì 2 aprile alle 15.30, e il giorno seguente, mercoledì 3 aprile, alle 10 sarà il turno del tavolo per il sito di Mirafiori a Torino.

In preparazione dell’audizione, nei prossimi giorni il presidente Cirio promuoverà un incontro con sindacati, associazioni di categoria e il Comune di Torino.