Idorsia vola in borsa a Zurigo dopo il via libera dall’UE per nuovo farmaco contro l’ipertensione

Idorsia ha ottenuto il via libera dalla Commissione Europea per Jeraygo (aprocitentan), un farmaco destinato al trattamento dell’ipertensione resistente e l’annuncio ha avuto un impatto positivo sulle azioni dell’azienda farmaceutica svizzera, che alla Borsa di Zurigo hanno registrato un incremento del 7% a 2,16 franchi svizzeri, mentre l’indice SMI è salito dello 0,35%.

Jeraygo è stato approvato per l’uso in pazienti adulti affetti da ipertensione resistente, in combinazione con almeno altri tre farmaci anti-ipertensivi. L’autorizzazione si basa sui risultati positivi dello studio di fase 3 denominato Precision. Come evidenziato da Idorsia, l’ipertensione è una delle principali cause di malattie cardiovascolari a livello globale, colpendo circa 1,3 miliardi di persone. Di queste, circa il 10% soffre di ipertensione non controllata nonostante l’assunzione di almeno tre farmaci.

“Jeraygo è una nuova terapia orale anti-ipertensiva, la prima da quasi 40 anni che funziona attraverso un nuovo percorso terapeutico, il sistema dell’endotelina”, ha dichiarato Idorsia che ha annunciato anche l’intenzione di richiedere l’autorizzazione del farmaco anche nel Regno Unito, in Canada e in Svizzera.